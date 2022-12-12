ВС России лишили снабжения 79-ю бригаду ВС Украины в Марьинке

Временно исполняющий главы ДНР Денис Пушилин сегодня, 12 декабря, сообщил о взятии под контроль ВС РФ 70% Марьинки. Появилась информация, что снабжение 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, дислоцированной в населённом пункте, лишилась линии снабжения.

"Руководство бригады доложило в штаб командования "Восток", что ВС РФ взяли под огневой контроль Геологическую улицу — дорогу из города, которая ведёт до соседней Красногоровки. Дорога находится под огнём российской дальнобойной артиллерии — САУ "Мста-С" и "Гиацинт-С" калибра 152 мм. Кроме того, её контролируют беспилотники и вертолёты армейской авиации ВС РФ", — сообщает "Военная хроника".

Сообщается, что бригада получала боеприпасы и пополнение в живой силе именно из Красногоровки. Теперь противник рискует попасть в окружение и быть уничтоженным полностью, пишет источник. Кроме того, в районе предприятия АТП 11420 и над развилкой трассы О-0530 российские войска также установили огневой контроль, поэтому контратаки ВСУ теперь невозможны.