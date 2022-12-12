Вооружённые силы Украины продолжают обстрел Донецка. Горожане словно не замечают плясок смерти "в вихре танца", заявил командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.
По словам комбата, после прилётов "Градов" ВСУ он прибыл на место обстрела в центре Донецка.
"Этот город не сломить — будет проклят в этом и будущем веке всякий, кто надумает его предать", — заявил Ходаковский.
Командира удивили жители Донецка, спокойно стоявшие на остановке в ожидании транспорта непосредственно на месте свежих прилётов.
Горожане как будто не замечали, что перед ними плясала смерть "в вихре танца", отметил комбат.
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