Российские войска продолжают наступление по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе армии РФ.
Разведчики 42-й дивизии ВС РФ захватили позиции Вооружённых сил Украины и уничтожили группу военнослужащих. Российские бойцы стали обладателями трофеев. Издание опубликовало кадры с места событий, но Pravda.Ru не публикует их из этических соображений.
Союзные войска продолжают продвижение. Позиции противника планомерно выбиваются из опорных пунктов и укрепрайонов.
Ранее сообщалось, что 42-я дивизия ВС РФ уничтожила группу наёмников ВСУ под Донецком.
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Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.