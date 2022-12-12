Разведчики 42-й дивизии войск ВС РФ захватили и уничтожили боевиков ВСУ

Российские войска продолжают наступление по всей линии фронта Донбасса. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об очередном успехе армии РФ.

Разведчики 42-й дивизии ВС РФ захватили позиции Вооружённых сил Украины и уничтожили группу военнослужащих. Российские бойцы стали обладателями трофеев. Издание опубликовало кадры с места событий, но Pravda.Ru не публикует их из этических соображений.

Союзные войска продолжают продвижение. Позиции противника планомерно выбиваются из опорных пунктов и укрепрайонов.

Ранее сообщалось, что 42-я дивизия ВС РФ уничтожила группу наёмников ВСУ под Донецком.