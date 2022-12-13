Пушилин: ВС РФ отбили все контратаки боевиков и готовятся к зачистке Артёмовска

Несмотря на сложную обстановку на линии боевого соприкосновения и постоянные контратаки боевиков, российская армия продолжает продвигаться вперед, заявил Денис Пушилин.

На Марьинском направлении боевые действия ведутся на самой границе города, рассказал он.

"Противник продолжает подтягивать резервы, пытается отбить те позиции, которые потерял", — добавил исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики в интервью РИА Новости.

Также подразделения российских войск освобождают от националистов населённые пункты на Артёмовском направлении.

"Бойцы (ВС РФ. — Прим. ред.) зачищают Яковлевку и продолжают работу в окрестностях города, чтобы создать необходимые условия для уже более полноценной зачистки непосредственно самого Артёмовска", — пояснил Пушилин.

Ранее артиллеристы рассказали, как смогли уничтожить обнаруженный штаб ВСУ с помощью миномётов.