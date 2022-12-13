Армия РФ применила новые РСЗО "Торнадо-Г" против ВСУ на Марьинском направлении

Российская армия поразила укреплённый район Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Марьинском направлении с помощью новой реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г".

Как сообщает РИА Новости, новая установка является усовершенствованной версией РСЗО "Град". Отмечается, что её активно используют бойцы Западного военного округа (ЗВО), выполняя задачи спецоперации.

По информации агентства, во время боевых действий на Марьинском направлении Вооружённые силы РФ применили реактивные снаряды калибра 122 миллиметра и поразили позиции ВСУ.

Ранее представители Минобороны России заявили, что армия РФ буквально выжигает штабы и укрепления украинских боевиков благодаря РСЗО "Торнадо-Г". В ведомстве также подчеркнули: эти системы успешно поражают живую силу противника, артиллерию, миномёты и колонны тяжёлой техники.

Кроме того, они позволяют российским операторам контролировать работу разведывательных беспилотников.