Рогов: РФ рекордными темпами уничтожает украинские РСЗО в Запорожской области

В Запорожской области бойцы РФ рекордными темпами уничтожают реактивные системы залпового огня (РСЗО), принадлежащие Вооружённым силам Украины (ВСУ), следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.

В интервью РИА Новости он отметил, что за последние несколько дней российской армии удалось уничтожить около полутора десятков различных РСЗО, в том числе HIMARS, MLRS и MARS-II.

"Это рекордные показатели по уничтожению вражеских РСЗО за такой короткий срок", — указал Рогов.

По его словам, ВС РФ, помимо реактивных установок, активно поражают радиолокационные станции и помещения с боевыми припасами ВСУ. Кроме того, чиновник добавил, что точечной ликвидацией позиций и складов противника зачастую занимаются Воздушно-космические силы РФ.

Он также подчеркнул: армия РФ перехватывает инициативу на Запорожском направлении благодаря упреждающим ударам по технике и укрепрайонам националистов.