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Рогов: РФ рекордными темпами уничтожает украинские РСЗО в Запорожской области

Силовые структуры

В Запорожской области бойцы РФ рекордными темпами уничтожают реактивные системы залпового огня (РСЗО), принадлежащие Вооружённым силам Украины (ВСУ), следует из заявления представителя администрации региона Владимира Рогова.

Рогов: РФ рекордными темпами уничтожает украинские РСЗО в Запорожской области

В интервью РИА Новости он отметил, что за последние несколько дней российской армии удалось уничтожить около полутора десятков различных РСЗО, в том числе HIMARS, MLRS и MARS-II. 

"Это рекордные показатели по уничтожению вражеских РСЗО за такой короткий срок", — указал Рогов.

По его словам, ВС РФ, помимо реактивных установок, активно поражают радиолокационные станции и помещения с боевыми припасами ВСУ. Кроме того, чиновник добавил, что точечной ликвидацией позиций и складов противника зачастую занимаются Воздушно-космические силы РФ.

Он также подчеркнул: армия РФ перехватывает инициативу на Запорожском направлении благодаря упреждающим ударам по технике и укрепрайонам националистов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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