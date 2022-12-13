У населённого пункта Кременная накануне, 12 декабря зафиксирована артиллерийская и стрелковая перестрелка между позициями военнослужащих ВСУ.
Об этом сообщает Telegram-канал подполковника Народной Милиции ЛНР Андрея Марочко.
Такая стрельба может быть связана с потерей националистами управления и связи, а, скорее всего, выяснение отношений между украинскими солдатами и наёмниками, что в последнее время довольно частое явление на этом направлении, подытожил военный обозреватель.
Ранее сообщалось, что Марьинка в ДНР находится в плотном окружении армии России, бои идут в центре города.
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Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.