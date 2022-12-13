Ищенко: украинские БПЛА Ту-141 спокойно смогли проникнуть в глубь России

Старые украинские дроны Ту-141 "Стриж" смогли залететь в глубину России и нанести удар по аэродромам, обойдя системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил военный эксперт, политолог Ростислав Ищенко. Он подчеркнул, что комплексы ПВО не могут находиться на каждом углу страны.

Политолог напомнил, что такой же БПЛА упал в самом центре Европы — Хорватии, пролетев сразу несколько стран НАТО. Поэтому ничего удивительного в атаке украинских беспилотников на российские аэродромы нет, считает Ищенко.

"Фронтовая ПВО цели потеряла и более ими не интересовалась, так как у неё есть своя задача. Она прикрывает определённый район, которому беспилотники не угрожали", — объяснил эксперт в беседе с изданием "Военное дело".