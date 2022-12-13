Представители Минобороны Белоруссии заявили, что власти республики запустили внеплановую проверку боевой готовности. Как отметили в военном ведомстве, лидер страны Александр Лукашенко поручил проанализировать состояние армии.
По информации министерства, проверкой руководит Совет безопасности Белоруссии. Военные должны отправиться в определённые районы, оборудовать их и организовать оборону, подчеркнули в МО. Также в ведомстве добавили, что солдаты сформируют переправы через Неман и Березину.
"Запланировано перемещение военной техники и личного состава, временное ограничение движения граждан по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности", — заключили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Российской Федерации перебрасывают технику в Белоруссию. По данным СМИ, в страну прибыли танки Т-72.
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