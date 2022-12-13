Наркотическая тема всё плотнее связывается с украинской армией. Появляются подтверждения того, что боевики ВСУ принимают так называемую боевую химию и мощные транквилизаторы, которые снимают чувство страха. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.
"Когда наши парни захватывают украинские опорные пункты, в блиндажах обязательно валяются пластмассовые курительные бутылки, во время штурма объектов ВСУ в Мариуполе я сам видел россыпи упаковок амфетамина", — рассказал военкор в материале "Специально для RT".
Он подчеркнул, что наркотическая тема распространяется в боевых подразделениях ВСУ всё больше, что свидетельствует о разложении украинской армии.
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