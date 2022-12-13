На данный момент вооружённые формирования Украины (ВФУ) пытаются создать карту российской оборонительной линии, в результате чего несут колоссальные потери среди личного состава. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин.
Он отметил, что украинские боевики намерены не только определить численность войск и вооружения, но и реакцию командования ВС РФ. Поэтому силовики киевского режима находятся в поиске "слабых мест" в российской обороне.
"Вся эта информация, конечно, ими оплачивается большой кровью. В ВФУ понимают, что несут большие потери, и по-своему считают это оправданным. Посылают в такую атаку не батальон, а роту, чтобы меньше людей погибло", — объяснил специалист в беседе с "Известиями".
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