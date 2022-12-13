Вооружённые силы РФ крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили военный объект ВСУ в порту Очакова Николаевской области. Видео опубликовано RT.
Отсюда происходит снабжение войск противника на острове Первомайском.
Боец с позывным с позывным "Идейный" сообщил, что у военных ВСУ имеется миномёт, а на объекте находится координатор цели.
"До него добраться [непросто] — там очень хороший укрепрайон", — пояснил разведчик.
Армия России стремится лишить ВСУ логистики. Ранее "Идейный" сообщал о попытках киевских войск высадиться в районе Кинбурнской косы.
Корреспонденты RT опубликовали видеоролик, демонстрирующий работу ВС РФ.
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Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.