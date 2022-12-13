Ракеты "Калибр" войск ВС РФ уничтожили военный объект ВСУ в порту Очакова

Вооружённые силы РФ крылатыми ракетами "Калибр" уничтожили военный объект ВСУ в порту Очакова Николаевской области. Видео опубликовано RT.

Отсюда происходит снабжение войск противника на острове Первомайском.

Боец с позывным с позывным "Идейный" сообщил, что у военных ВСУ имеется миномёт, а на объекте находится координатор цели.

"До него добраться [непросто] — там очень хороший укрепрайон", — пояснил разведчик.

Армия России стремится лишить ВСУ логистики. Ранее "Идейный" сообщал о попытках киевских войск высадиться в районе Кинбурнской косы.

Корреспонденты RT опубликовали видеоролик, демонстрирующий работу ВС РФ.