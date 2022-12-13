Боевик ВСУ озвучил планы по атаке на Белгород "Русским легионом"

Киев должен будет поддержать захват Белгорода коллаборантами из России, воюющими на стороне ВСУ.

Об этом сообщил украинский боевик Святослав Дубина, вернувшийся с зоны СВО.

По его словам, ВСУ не стоит проводить туда атаки, но и останавливать формирования, состоящие из граждан РФ, не стоит.

"На Белгород, я не считаю, что нам стоит идти. Там есть у нас "Русский легион". Если они хотят, держать мы их не будем. Если они посчитают, что необходимо идти, и, если какое-то освободительное движение образуется в самом Белгороде, я думаю, им надо помочь провести референдум, чтобы им самоопределиться", — в эфире интернет-канала "Альфа и Омега" отметил всушник.

Его поддержал объявленный в розыск Следственным комитетом РФ за призывы убивать российских журналистов, Юрий Романенко, заявив, что "народы имеют право на самоопределение".

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сказал, что не понимает, почему Киеву не дают танки "Абрамс" и "Леопард".