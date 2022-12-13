Минобороны: сорвано наступление ВСУ на Павловку в ДНР

На Южно-Донецком направлении в ДНР российским военным удалось пресечь наступление украинских подразделений на Павловку.

В результате отбитой контратаки потери украинской стороны составили около 50 бойцов. Также российским военным удалось ликвидировать шесть единиц военной техники противника.

"На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения сорвана попытка выдвижения из исходного района для контратаки мотопехотной роты ВСУ в направлении населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и три пикапа", — значится в сообщении Минобороны.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили о ликвидации прядка 40 бойцов ВСУ и наёмников на Купянском направлении.