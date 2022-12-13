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Марочко: специалисты РЭБ ВС РФ вносят сумятицу в ряды украинских военных

Силовые структуры

Случаи самообстрелов в рядах боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) отмечаются всё чаще, что на руку российским военным. Почему это происходит, объяснил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с "МК".

Марочко: специалисты РЭБ ВС РФ вносят сумятицу в ряды украинских военных

Офицер пояснил, что в ВСУ действительно существует некое отсутствие взаимопонимания и согласованности действий между своими подразделениями. И они не всегда имеют возможность знать частоты тех подразделений, которые находятся у них по флангам.

Отдельно эксперт отметил заслугу российских специалистов радиоэлектронной борьбы, которые лишают противника возможности передачи информации и общения между собой.

По словам военного, конфликты между бойцами ВСУ возникают часто на направлении Кременной, так как здесь находится большое количество иностранных наёмников, в частности поляков. А они не очень дружат с украинскими военнослужащими.

Между ними нередко возникают споры и перепалки на почве национализма, перерастающие в разборки с перестрелкой.

"Конфликтующие подразделения даже обстреливают позиции друг друга, применяя миномёты. Эта практика стала привычным делом, особенно под Кременной, поскольку здесь в составе ВСУ очень много иностранцев", — заключил Марочко.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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