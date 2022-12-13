Случаи самообстрелов в рядах боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) отмечаются всё чаще, что на руку российским военным. Почему это происходит, объяснил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с "МК".
Офицер пояснил, что в ВСУ действительно существует некое отсутствие взаимопонимания и согласованности действий между своими подразделениями. И они не всегда имеют возможность знать частоты тех подразделений, которые находятся у них по флангам.
Отдельно эксперт отметил заслугу российских специалистов радиоэлектронной борьбы, которые лишают противника возможности передачи информации и общения между собой.
По словам военного, конфликты между бойцами ВСУ возникают часто на направлении Кременной, так как здесь находится большое количество иностранных наёмников, в частности поляков. А они не очень дружат с украинскими военнослужащими.
Между ними нередко возникают споры и перепалки на почве национализма, перерастающие в разборки с перестрелкой.
"Конфликтующие подразделения даже обстреливают позиции друг друга, применяя миномёты. Эта практика стала привычным делом, особенно под Кременной, поскольку здесь в составе ВСУ очень много иностранцев", — заключил Марочко.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.