Фрейдинг: в Словакии заработал ремонтный центр по восстановлению техники ВСУ

О том, что немецкая военно-промышленная компания Krauss-Maffei Wegmann откроет в Словакии базу для оперативного ремонта вооружений поставленных Германией для нужд ВСУ, стало известно ещё месяц назад. Руководитель спецштаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии Кристиан Фрейдинг заявил, что первая повреждённая техника из зоны СВО уже поступила для восстановления (САУ Panzerhaubitze 2000).

Ремонтный центр расположен вблизи границы, чтобы логистика не занимала много времени.

"Для нас это очень важный вклад в поддержку украинских вооруженных сил. Мы можем помочь обеспечить постоянную работоспособность систем вооружения, которые мы передали и которые так успешно использовали", — приводит слова Фрейдинга "Военное обозрение".