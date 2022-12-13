Экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что армия Украины не способна победить Вооружённые силы Российской Федерации.
"Зеленский разве что может сбежать в Польшу, хотя бы на время, когда ситуация обострится… иначе песенка спета", — сказал полковник, передаёт YouTube-канал Judging Freedom.
Как отметил Макгрегор, ВСУ теряют множество солдат. Также бывший советник главы Пентагона сообщил, что Киеву не хватает топлива и боеприпасов.
Ранее американский полковник заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский планировал закончить конфликт ещё в марте. Однако президента отговорили западные коллеги, подчеркнул Макгрегор.
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Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.