Американский полковник Макгрегор порекомендовал Зеленскому бежать из страны

Экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что армия Украины не способна победить Вооружённые силы Российской Федерации.

"Зеленский разве что может сбежать в Польшу, хотя бы на время, когда ситуация обострится… иначе песенка спета", — сказал полковник, передаёт YouTube-канал Judging Freedom.

Как отметил Макгрегор, ВСУ теряют множество солдат. Также бывший советник главы Пентагона сообщил, что Киеву не хватает топлива и боеприпасов.

Ранее американский полковник заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский планировал закончить конфликт ещё в марте. Однако президента отговорили западные коллеги, подчеркнул Макгрегор.