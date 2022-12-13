Кнутов информирует о планах ВСУ в Запорожье: выйти к Мелитополю и Бердянску

Украинская армия применяет "херсонскую" тактику, пытаясь выйти к Крымскому перешейку, чтобы наземный коридор через Бердянск и Мелитополь был перерезан. Удары по Мелитополю — это не что иное, как провокация с использованием военных методов, сообщает военный эксперт Юрий Кнутов. В субботу и понедельник противнику нанёс ракетные удары по городу, повредив гостиницу и опору моста.

ВСУ всё также вынашивают план наступать на Крымский полуостров. Но в ближайшее время они этого делать не будут, так как для начала противнику необходимо прорваться в Запорожье.

"Это стратегическое направление, на котором сейчас сосредоточены все усилия ВСУ. Их основная задача — прорвать оборону, выйти к Мелитополю и Бердянску, рассечь нашу группировку, перерезать дороги, которые вдоль Азовского моря связывают Крым с большой Россией. Это политическая провокация с использованием военных методов. Они надеются перерезать канал и сделать так, чтобы Крым частично оказался в экономической блокаде", — приводит слова Кнутова "МК".

Однако российская армия не даёт врагу прорваться, сосредотачивая силы на данном направлении. Также необходимо усилить работу по уничтожению диверсионных групп ВСУ, так как они передают координаты нахождения тыловых объектов ВС РФ своим подразделениям для нанесения ударов. Создание структур территориальной обороны тоже имеет место, ведь одними силовыми структурами не обойтись, полагает эксперт.

"Нужно также разворачивать полноценные системы РЭБ вдоль линии соприкосновения и системы ПВО, которые должны перехватывать те средства огневого поражения, которые противники применяет по мирному населению. Все меры хорошо известны и уже в ряде регионов отработаны", — говорит Кнутов.