Военный комиссар Новосибирской области ответил на претензии супруги мобилизованного, которая пожаловалась на отсутствие выплат и призыв мужа, несмотря на наличие у него троих детей. Об этом пишет издание Сиб.фм.
Военком Евгений Кудрявцев проверил информацию о возможных нарушениях, допущенных при мобилизации Андрея Назарова, а также о задержке положенных выплат.
По его словам, ни один из доводов, которые приводила супруга призванного сибиряка, не подтвердился.
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