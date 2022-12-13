Новосибирский военком опроверг незаконную мобилизацию многодетного отца

Военный комиссар Новосибирской области ответил на претензии супруги мобилизованного, которая пожаловалась на отсутствие выплат и призыв мужа, несмотря на наличие у него троих детей. Об этом пишет издание Сиб.фм.

Военком Евгений Кудрявцев проверил информацию о возможных нарушениях, допущенных при мобилизации Андрея Назарова, а также о задержке положенных выплат.

По его словам, ни один из доводов, которые приводила супруга призванного сибиряка, не подтвердился.