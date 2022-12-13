Times: Королевская морская пехота участвовала в операциях на Украине

Высокопоставленный британский генерал впервые признал, что Королевская морская пехота принимала участие в секретных операциях на Украине. Об этом пишет Times.

Издание ссылается на статью генерал-лейтенанта Роберта Магована, который написал в статье для специализированного журнала морской пехоты, что британские коммандос поддерживали "незаметные операции" в "чрезвычайно чувствительной обстановке".

Офицер отметил, что миссии морских пехотинцев сопряжены с "высоким уровнем политического и военного риска".

Так, он описал, как 350 морпехов и 45 коммандос были отправлены для сопровождения дипломатов из британского посольства в начале года, когда стало ясно, что российские войска собираются начать спецоперацию на Украине.