Высокопоставленный британский генерал впервые признал, что Королевская морская пехота принимала участие в секретных операциях на Украине. Об этом пишет Times.
Издание ссылается на статью генерал-лейтенанта Роберта Магована, который написал в статье для специализированного журнала морской пехоты, что британские коммандос поддерживали "незаметные операции" в "чрезвычайно чувствительной обстановке".
Офицер отметил, что миссии морских пехотинцев сопряжены с "высоким уровнем политического и военного риска".
Так, он описал, как 350 морпехов и 45 коммандос были отправлены для сопровождения дипломатов из британского посольства в начале года, когда стало ясно, что российские войска собираются начать спецоперацию на Украине.
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