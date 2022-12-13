В больницах Николаева устроили распродажу органов погибших солдат ВСУ

В больницах Николаева устроили распродажу внутренних органов погибших националистов киевского режима.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Он рассказывает, что ему прислали видео, в котором украинец из Николаева искал донора костного мозга для собственного ребенка, а наткнулся на "ярмарку-распродажу" с ценами на любой "вкус".

"Главный врач николаевской больницы готов даже показать "материал" и озвучить цены", — подытожил ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что ВСУ уйдут из Артёмовска до конца года, а наступление РФ начнётся в феврале.