В больницах Николаева устроили распродажу внутренних органов погибших националистов киевского режима.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
Он рассказывает, что ему прислали видео, в котором украинец из Николаева искал донора костного мозга для собственного ребенка, а наткнулся на "ярмарку-распродажу" с ценами на любой "вкус".
"Главный врач николаевской больницы готов даже показать "материал" и озвучить цены", — подытожил ведущий Первого канала.
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