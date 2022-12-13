Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кулеба: РФ хочет перейти в "большое наступление" до конца января
Крутиков заявил о стратегической важности "артёмовской мясорубки"
Арестович: "освободить" Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую
Euractiv: болгары перейдут на сторону России после Шенгенской блокады ЕС
TAC: США заставляют Киев пойти на территориальные уступки при переговорах с РФ
Постпред Смит: в США не считают, что РФ готова применить ядерное оружие
Психолог Миллер: влюбленного человека можно определить по зрачкам
Билет на новогодний концерт Лепса обойдётся желающим почти в миллион рублей
Times: Королевская морская пехота участвовала в операциях на Украине

В больницах Николаева устроили распродажу органов погибших солдат ВСУ

Силовые структуры

В больницах Николаева устроили распродажу внутренних органов погибших националистов киевского режима.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

Он рассказывает, что ему прислали видео, в котором украинец из Николаева искал донора костного мозга для собственного ребенка, а наткнулся на "ярмарку-распродажу" с ценами на любой "вкус".

"Главный врач николаевской больницы готов даже показать "материал" и озвучить цены", — подытожил ведущий Первого канала.

Ранее сообщалось, что ВСУ уйдут из Артёмовска до конца года, а наступление РФ начнётся в феврале.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране

Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.

Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
RusVesna: десантники войск ВСУ записали паническое обращение о крупных потерях
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
Из-за антироссийских санкций король Англии на Новый Год будет пить лимонад Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
Мария Захарова призвала Аллу Пугачеву быть более аккуратной в своих поступках
Президент Чехии Милош Земан назвал своё изначальное мнение о Путине ошибочным
The Atlantic: в США боятся потери военно-технологического превосходства в мире
The Atlantic: в США боятся потери военно-технологического превосходства в мире
Последние материалы
Кулеба: РФ хочет перейти в "большое наступление" до конца января
Крутиков заявил о стратегической важности "артёмовской мясорубки"
В больницах Николаева устроили распродажу органов погибших солдат ВСУ
Арестович: "освободить" Запорожскую область будет проще, чем Херсонскую
Euractiv: болгары перейдут на сторону России после Шенгенской блокады ЕС
TAC: США заставляют Киев пойти на территориальные уступки при переговорах с РФ
Постпред Смит: в США не считают, что РФ готова применить ядерное оружие
Психолог Миллер: влюбленного человека можно определить по зрачкам
Билет на новогодний концерт Лепса обойдётся желающим почти в миллион рублей
Учёные полагают, что мумия Нефертити лежит в одной усыпальнице с Тутанхамоном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников