Крутиков заявил о стратегической важности "артёмовской мясорубки"

Подчинённые Киеву специалисты считают кровопролитные бои за Артёмовск бессмысленными для России. Об этом пишет корреспондент издания "Взгляд" Евгений Крутиков.

По мнению экспертов, установление контроля над городом не повлияет на ход спецоперации. Однако Артёмовск, будучи одни из крупнейших транспортных узлов в Донбассе, обеспечивает снабжение армии. Ранее через него располагались все пути доставки вооружения для ВСУ в направлении Донецка.

"Из Артёмовска легко можно добраться в Славянск, Северск, Лисичанск, Попасную, Светлогорск, Горловку и Константиновку. Проще говоря, если провести от него по карте стрелочки, то наступление из Артёмовска можно будет вести и на Славянск, и на Краматорск, и на Светлогорск и на Северск", — отметило издание.