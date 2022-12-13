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Крутиков заявил о стратегической важности "артёмовской мясорубки"

Силовые структуры

Подчинённые Киеву специалисты считают кровопролитные бои за Артёмовск бессмысленными для России. Об этом пишет корреспондент издания "Взгляд" Евгений Крутиков.

По мнению экспертов, установление контроля над городом не повлияет на ход спецоперации. Однако Артёмовск, будучи одни из крупнейших транспортных узлов в Донбассе, обеспечивает снабжение армии. Ранее через него располагались все пути доставки вооружения для ВСУ в направлении Донецка.

"Из Артёмовска легко можно добраться в Славянск, Северск, Лисичанск, Попасную, Светлогорск, Горловку и Константиновку. Проще говоря, если провести от него по карте стрелочки, то наступление из Артёмовска можно будет вести и на Славянск, и на Краматорск, и на Светлогорск и на Северск", — отметило издание.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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