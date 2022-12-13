Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия спецоперации на Украине. В арсенале российских военнослужащих имеются квадрокоптеры Mavic, помогающие успешно выполнять боевые задачи.
Русские бойцы на всех фронтах ежедневно выявляют позиции диверсантов и наступающие силы Вооружённых сил Украины, ведут разведку, наводят артиллерию и бомбят с помощью дронов.
Корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видеоролик, демонстрирующую работу русской армии в зоне специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что ракеты "Калибр" войск ВС РФ уничтожили военный объект ВСУ в порту Очакова.
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Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.