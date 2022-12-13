RusVesna: военные ВС РФ показали, как используют квадрокоптеры Mavic для ударов

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия спецоперации на Украине. В арсенале российских военнослужащих имеются квадрокоптеры Mavic, помогающие успешно выполнять боевые задачи.

Русские бойцы на всех фронтах ежедневно выявляют позиции диверсантов и наступающие силы Вооружённых сил Украины, ведут разведку, наводят артиллерию и бомбят с помощью дронов.

Корреспонденты "Русской Весны" опубликовали видеоролик, демонстрирующую работу русской армии в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что ракеты "Калибр" войск ВС РФ уничтожили военный объект ВСУ в порту Очакова.