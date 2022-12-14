Марочко: у ВСУ выросло число несчастных случаев из-за некачественных боеприпасов

В подразделениях Вооружённых сил Украины возросло количество несчастных случаев. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

Он отметил, что это связано с поставкой в зону спецоперации некачественных снарядов и боеприпасов полукустарного производства к артиллерийским системам.

"Так, отмечены поставки 122-мм и 152-мм снарядов, которые хранились с явными нарушениями. Также небольшими партиями начали поступать новые снаряды, но они приходят с некачественной (механической) обработкой. 120-мм мины в 30% случаев либо не срабатывают, либо происходит подрыв мины в канале ствола миномёта, из-за чего в большинстве случаев личный состав расчёта погибает, а также получает увечья", — отметил Марочко.

Ранее офицер проинформировал о проблемах эвакуации военнослужащих ВСУ из-за дефицита гусеничной и колёсной военной техники. Войска Украине несут безвозвратные потери.