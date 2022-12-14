Артамонов допустил, что войска ВСУ могут нанести удар по Москве и Подмосковью

После атак ВСУ на российские военные аэродромы нужно быть готовыми к любому сценарию. Об этом сообщил специалист по армиям НАТО Александр Артамонов в программе "Царьград. Главное".

Ранее член командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что нужно уничтожать ракеты ВС РФ на самом старте. Также он отмечал, что у Киева есть возможности для реализации такого плана. Рано или поздно Украина может начать получать боевые средства самой высокой дальности, поэтому России нужно готовиться к самым мрачным сценариям, просчитывать все риски и быть во всеоружии.

"Если быть до конца откровенным, скажу, что удары по Москве и ближнему Подмосковью прогнозировались нашими военными аналитиками, близкими к Минобороны, больше двух месяцев назад. То есть подобного рода сценарии были признаны возможными. И это не плод моих фантазий, — подытожил Артамонов.