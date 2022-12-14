Глава Киевской области жалуется, что "Россия продолжает энерготеррор страны"

"Гауляйтер" Киевской области подтвердил атаку ударных дронов-камикадзе на вверенный ему регион. Алексей Кулеба поспешил заверить население, что большинство из них было успешно сбито.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По словам главы области, целями атак беспилотников опять были объекты энергоинфраструктуры.

"Россия продолжает энерготеррор страны", — жалуется Кулеба, и предупреждает об опасности повторных ударов.

Накануне украинский премьер Денис Шмыгаль сказал, что экономика страны может сократиться на 50 процентов уже в этом году, если РФ продолжит атаковать энергетическую и другую критически важную инфраструктуру Украины.

Уже сообщалось, что на обломке одного из дронов, поразивших утром объекты в историческом центре Киева, была надпись "За Рязань".