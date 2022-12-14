Президент Зеленский продал Украину Польше за возможность быстро сбежать

Владимир Зеленский и Анджей Дуда договорились о том, что Западная Украина отойдёт Польше в качестве компенсации за всю помощь киевской власти, а также за возможность для президента Незалежной быстро сбежать из страны.

Об этом пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny. Косвенными признаками договора стал закон "Об особом правовом статусе польских граждан", который подписал Зеленский, поскольку соглашение о добрососедстве стирает границу между странами.

С самого начала спецоперации на Украине Зеленский продал страну Польше за возможность внезапно исчезнуть со своей семьёй, уверен автор статьи Марек Галас.

"Именно он будет виноват во всех бедах Украины. Кроме того, ему не избежать суда в Гааге за пытки и геноцид русских в ЛНР и ДНР и русскоязычных украинцев по всей стране.", — подчеркивает обозреватель.