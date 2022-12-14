Батюк: ЗРК Patriot не "чудо-оружие", эти системы не повлияют на боевые действия

Поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Украине никак не повлияют на ход российской спецоперации. Такое мнение выразил профессор кафедры мировой политики НИУ ВШЭ Владимир Батюк.

По его словам, комплексы Patriot представляют собой сложную систему вооружений. Как пояснил эксперт, обеспечивать работу этих ЗРК могут лишь военнослужащие, которые прошли специальную подготовку и процесс боевого слаживания.

"В ближайшее время никакого влияния на ход боевых действий ЗРК Patriot не окажут", — уточнил Батюк в беседе с РИА Новости.

Кроме того, он призвал россиян не воспринимать комплексы Patriot в качестве "чудо-оружия". Даже если Вашингтон предоставит их Вооружённым силам Украины (ВСУ), для России ничего не изменится, заключил специалист.

Ранее телеканал CNN распространил информацию о том, что США до конца недели могут объявить о поставках ЗРК Patriot для украинской армии.