В NYT заявили, что Мелитополь может стать новой целью зимнего наступления ВСУ

Боевики украинской армии могут организовать масштабное наступление на Мелитополь. По мнению американских аналитиков, именно этот город на юге Запорожской области "станет следующей крупной фазой" боевых действий.

"Мелитополь известен как ворота в Крым — из-за его расположения на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной линии, связывающей Россию с этим полуостровом и другой территорией, которую она занимает на юге Украины", — пишут журналисты New York Times (NYT).

Если город перейдёт под контроль ВСУ, то Киев вернёт не только всё Запорожье, но и Херсонскую область, убеждены эксперты.

Однако Мелитополь является довольно сложной задачей для украинской армии, поскольку ближайшие позиции ВСУ находятся в 65 километрах города. Более того, российская армия активно наращивают своё присутствие в регионе.