Боевики украинской армии могут организовать масштабное наступление на Мелитополь. По мнению американских аналитиков, именно этот город на юге Запорожской области "станет следующей крупной фазой" боевых действий.
"Мелитополь известен как ворота в Крым — из-за его расположения на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной линии, связывающей Россию с этим полуостровом и другой территорией, которую она занимает на юге Украины", — пишут журналисты New York Times (NYT).
Если город перейдёт под контроль ВСУ, то Киев вернёт не только всё Запорожье, но и Херсонскую область, убеждены эксперты.
Однако Мелитополь является довольно сложной задачей для украинской армии, поскольку ближайшие позиции ВСУ находятся в 65 километрах города. Более того, российская армия активно наращивают своё присутствие в регионе.
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