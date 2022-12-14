Минобороны заботится о культурном отдыхе военнослужащих. Ведомство сформировало первую творческую бригаду из мобилизованных граждан и профессиональных артистов.
МО РФ проинформировало, что целью работы коллектива является поддержание высокого морально-политического и психологического состояния военнослужащих — участников СВО. Решение о создании бригады было принято Сергеем Шойгу.
В состав коллектива вошли музыканты, драматические актеры, профессиональный художник, артист цирка и вокальные исполнители.
"На этапе формирования подразделений командиры заметили творческие особенности и способности мобилизованных, и было принято решение о формировании данного коллектива на базе ансамбля Западного военного округа", — сообщили в ведомстве.
Среди военных есть представители театра "Новая Опера" и "Современник".
"Я сам знаю по себе, каково это в боевой обстановке просто под гитару попеть песни, боевой дух поднимается у всех", — сообщил руководитель первой фронтовой творческой бригады.
Ранее военный ВС РФ заявил, что украинцы наводили артиллерию с помощью СМС в ходе СВО.
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