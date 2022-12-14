Военные Грузинского легиона ВСУ погибли в боях за Артёмовск в зоне СВО

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации, уничтожая противника по всей линии фронта. Стало известно о гибели двух бойцов Грузинского национального легиона в боях за Артёмовск.

Как сообщает портал Civil Georgia со ссылкой на МИД Грузии, в военных действиях уничтожены Михаил Тевдорадзе и Серго Картвелишвили. Оба бойцы погибли 13 декабря. На данный момент посольство Грузии на Украине принимает меры по доставке тел военнослужащих на родину.

Ранее сообщалось, что на территории Украины погибли шесть грузинских добровольцев, воевавших на стороне ВСУ: Джамбулат Хоперии, Авто Руруа, Ромео Пичхаи, Ромео Кварацхелии, Бадри Маркелии и Мераба Аладашвили.