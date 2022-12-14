Ночью, 14 декабря, российские беспилотники-камикадзе "Герань-2" нанесли удары по офисам в центре Киева. Однако это были более демонстративные акции, с намёком на то, что и административные здания в самом центре столицы Украины могут быть запросто атакованы.
Об этом в своём аккаунте мессенджера пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.
"Герани" вновь массово появились над Украиной и уже поразили объекты в Запорожской, Винницкой и Днепропетровской областях. Причём, с учетом низкой скорости этих аппаратов, география ударов может расшириться", — отметил военный блогер.
Но потом могут прилететь и ракеты" Калибр" с Х-101, как это частенько бывало ранее при массированных ударах по энергетическим объектам Украины.
Напомним, Глава Киевской области Алексей Кулеба уже жалуется, что "Россия продолжает энергетический террор страны".
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