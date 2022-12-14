Украинские боевики 93-й бригады жалуются на командование ВСУ, которое не предоставило им автомобили для эвакуации из Артёмовска и им пришлось идти пешком.
"Трое суток воевали, не спали. Вот такая вот эвакуация. Идём пешком семь километров. Нет машины", — возмущаясь рассказали они в своём видеоролике.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ приняло решение вывести остатки 93-й бригады с Артёмовского направления из-за огромных потерь среди личного состава.
К слову, командир батальона 93-й бригады ВСУ Дмитро Бухала получил тяжёлые ранения во время боевых действий под Артёмовском, из-за которых остался инвалидом.
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