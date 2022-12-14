ВСУ об эвакуации: бились три дня, не спали, семь километров идём пешком

Украинские боевики 93-й бригады жалуются на командование ВСУ, которое не предоставило им автомобили для эвакуации из Артёмовска и им пришлось идти пешком.

"Трое суток воевали, не спали. Вот такая вот эвакуация. Идём пешком семь километров. Нет машины", — возмущаясь рассказали они в своём видеоролике.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ приняло решение вывести остатки 93-й бригады с Артёмовского направления из-за огромных потерь среди личного состава.

К слову, командир батальона 93-й бригады ВСУ Дмитро Бухала получил тяжёлые ранения во время боевых действий под Артёмовском, из-за которых остался инвалидом.