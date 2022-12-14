Марочко: история о танках ВСУ с заваренными люками — не выдумка

История о танкистах вооружённых сил Украины (ВСУ) с заваренными люками — это не выдумка. И об этом было известно ещё в 2014 году. Так прокомментировал появившееся в Сети видео, на котором российские военные достают украинских танкистов из танков с прихваченными сваркой люками, подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Офицер в эфире "Первого канала" рассказал, что лично сталкивался с подобными случаями во время активной фазы боевых действий в Донбассе. В одном из подразделений, куда свозили бронетехнику для реставрации, ему показали танк Т-64 "Булат", где были следы от сварки на люках.

А на другом танке — Т-72 — были приспособления, чтобы перетягивать цепями люки, из которых могли эвакуироваться танкисты, добавил эксперт.

Как рассказывали те бойцы ВСУ, которым удалось выжить, украинское командование ставило перед ними задачу идти вперёд, выполнять, по сути, убийственные задания, и они прекрасно понимали, что шли на смерть.

По словам Марочко, та ситуация, складывающаяся сейчас на линии боевого соприкосновения, приводит танкистов ВСУ в ужас. Бронетанковые группы отказываются выполнять приказы на Артёмовском направлении, придумывая для этого различные способы.

И эти танкисты сейчас являются заложниками командиров, которые не оставляют им выбора. Вариантов остаётся только два: либо погибнуть в этой машине, либо выполнить задачу и вернуться в исходное местоположение, заключил офицер.