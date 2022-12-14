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Ходаковский о приказе № 227: "До конца, без возврата, без вариантов. А страшно"

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский прокомментировал приказ под номером 227: ни шагу назад.

Военачальник отметил, что если вывести ситуацию на новый уровень, то о возврате к старому можно забыть.

Ходаковский объяснил, что часто мы предпочитаем не покидать зону комфорта.

"Но сейчас ситуация иная. Мы это осознаем, но ещё боремся, потому что любое решение такого значения, как приказ 227 — это последующая цепная детонация на всех уровнях и во всех сферах: до конца, без возврата, без вариантов. А страшно", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Ранее Александр Ходаковский рассказал о решении ВС РФ оставить передовые позиции у Великой Новосёлковки.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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