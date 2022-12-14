Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 14 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях Вооружённых сил Украины.
"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа", — докладывает МО РФ.
Ранее ведомство сообщило о создании творческой бригады из военных ВС РФ для поддержки бойцов в СВО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.