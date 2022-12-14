Минобороны: войска ВС РФ взяли под контроль основную часть Водяного в ДНР

Вооружённые силы РФ продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Русская армия наносит удары по объектам Украины и уничтожает позиции противника по всей линии фронта. Министерство обороны России представило сводку новостей на 14 декабря. Ведомство сообщило об успехах ВС РФ и потерях Вооружённых сил Украины.

"На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск взята под контроль основная часть населённого пункта Водяное Донецкой Народной Республики. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и четыре пикапа", — докладывает МО РФ.

Ранее ведомство сообщило о создании творческой бригады из военных ВС РФ для поддержки бойцов в СВО.