МО РФ: на Купянском направлении ВС РФ уничтожили до ста бойцов ВСУ

Украинская армия потеряла около 100 военных убитыми и ранеными на Купянском направлении за сутки. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

В сводке ведомства отмечается, что в результате огня артиллерии ВС РФ по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов в Харьковской области и Луганской Народной Республике уничтожено до 100 украинских военнослужащих, а также бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.

Также в МО РФ сообщили о поражении пункта управления группировки ВСУ "Лиман" под Краматорском.