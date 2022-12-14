Украинская армия потеряла около 100 военных убитыми и ранеными на Купянском направлении за сутки. Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
В сводке ведомства отмечается, что в результате огня артиллерии ВС РФ по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов в Харьковской области и Луганской Народной Республике уничтожено до 100 украинских военнослужащих, а также бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов.
Также в МО РФ сообщили о поражении пункта управления группировки ВСУ "Лиман" под Краматорском.
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