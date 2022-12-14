Депутат Госдумы Водолацкий заявил, что ВС РФ готовы к наступлению в зоне СВО

Войска Российской Федерации готовы к наступлению в зоне спецоперации. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с "Радиоточкой НСН".

"С учётом частичной мобилизации, которая была, у нас достаточно сил. На сегодняшний день наш военно-промышленный комплекс набирает обороты для того, чтобы создать тот накопительный эффект из средств тяжёлой артиллерии, ракет", — заявил он.

Если Украина получит от западных стран ракеты дальностью 500 километров, то русская армия сможет отодвинуть их на такое же расстояние. Когда войска России возьмут под контроль Соледар, Авдеевку, Артёмовск и Красноармейск, можно будет выйти на границы Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ взяли под контроль основную часть Водяного в ДНР.