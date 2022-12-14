Карчаа: на ЗАЭС выявлен агент украинских боевиков

Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что на Запорожской атомной электростанции разоблачили агента украинских неонацистов, который "сливал" им сведения о предприятии.

"Он был внедрен на Запорожскую атомную электростанцию в качестве рабочего ремонтной бригады", — сказал он.

Отмечается, что главной задачей шпиона была скрытая съёмка систем охраны ЗАЭС.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинская армия хочет доказать, что отлично обеспечены вооружением. Поэтому ВСУ перебрасывают в Запорожье реактивные системы залпового огня.