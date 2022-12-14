Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа сообщил, что на Запорожской атомной электростанции разоблачили агента украинских неонацистов, который "сливал" им сведения о предприятии.
"Он был внедрен на Запорожскую атомную электростанцию в качестве рабочего ремонтной бригады", — сказал он.
Отмечается, что главной задачей шпиона была скрытая съёмка систем охраны ЗАЭС.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинская армия хочет доказать, что отлично обеспечены вооружением. Поэтому ВСУ перебрасывают в Запорожье реактивные системы залпового огня.
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