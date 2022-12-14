На Южнодонецком направлении в ДНР украинские подразделения пытались устроить контратаки на Павловку, Нескучное и Новомайорское, однако потерпели неудачу благодаря слаженным действиям ВС РФ.
"На Южнодонецком направлении ВСУ четырьмя штурмовыми группами пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное Донецкой народной республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", — рассказали в Минобороны.
В результате отбитых контратак ВСУ потеряли до 80 военных и семь единиц боевой техники — три бронемашины и четыре автомобиля.
Отмечается, что благодаря своевременно нанесённым ударам по скоплениям ВСУ противник лишился возможности перебросить свои резервы к населённым пунктам Пречистовка и Новоселка в ДНР.
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