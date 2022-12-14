Минобороны: под Павловской российскими военными была отбита контратака ВСУ

На Южнодонецком направлении в ДНР украинские подразделения пытались устроить контратаки на Павловку, Нескучное и Новомайорское, однако потерпели неудачу благодаря слаженным действиям ВС РФ.

"На Южнодонецком направлении ВСУ четырьмя штурмовыми группами пытались контратаковать позиции российских войск в направлении населенных пунктов Павловка, Новомайорское и Нескучное Донецкой народной республики. Все контратаки отражены, противник отброшен на исходные позиции", — рассказали в Минобороны.

В результате отбитых контратак ВСУ потеряли до 80 военных и семь единиц боевой техники — три бронемашины и четыре автомобиля.

Отмечается, что благодаря своевременно нанесённым ударам по скоплениям ВСУ противник лишился возможности перебросить свои резервы к населённым пунктам Пречистовка и Новоселка в ДНР.