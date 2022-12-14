У всех бойцов из ДНР, которые освобождены их украинского плена, диагностированы различные проблемы со здоровьем, сообщила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова. Состояние некоторых военнослужащих оценивается как очень тяжёлое.
"Речь идёт как о травмах, полученных в результате жестоких избиений в плену, так и об осложнениях после пулевых и осколочных ранений, которые стали следствием неоказания надлежащей медицинской помощи", — цитирует Морозову ТАСС.
Омбудсмен отметила, что бойцы с самыми тяжёлыми травмами отправлены на лечение в различные регионы Российской Федерации. Остальные проходят реабилитацию в ДНР.
О жестоком обращении украинских боевиков с пленными известно давно. Расстрел бойцов ВС РФ в Макеевке вызвал шок во всём мире.
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