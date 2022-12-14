Макгрегор: Вашингтон сигнализирует Путину о нежелании переговоров по Украине

Россия не заинтересована в уничтожении Украины, а конфликт можно было урегулировать переговорами, заявил полковник армии США Дуглас Макгрегор. Но Соединённые Штаты Америки демонстрируют отсутствие интереса в данном вопросе.

"Если бы мы желали договориться, то обе стороны приступают к переговорам без предварительных требований. Все эти фантазии "вы должны покинуть Украину, а потом поговорим", всё это надо забыть. Всё это несерьёзно. Разумеется, этому не бывать", — отметил Макгрегор в беседе на канале Judging freedom.

США не будут вести переговоры, чтобы урегулировать российско-украинский конфликт, Вашингтон показал свою незаинтересованность, подчёркивает полковник.