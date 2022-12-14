Матвийчук оценил слова Арестовича о большом наступлении ВС РФ в СВО на Украине

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович сделал громкое заявление о планах российской армии. Якобы войска ВС РФ изматывают украинские подразделения, чтобы в ближайшем будущем перехватить инициативу и уже к февралю собрать резервы для большого наступления.

"Да, естественно мы свои резервы готовим именно для активных боевых действий, наступательных, в том числе. Главная задача, стоящая на сегодняшний день перед нашей армией — выйти на направление Краматорск-Славянск", — отметил военный эксперт, бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук в разговоре с "МК".

Планы, конечно, разглашать никто не будет, отмечает он. Однако у ВСУ на линии боевого соприкосновения дела идут неважно. Российская армия активно наступает на Донецком направлении. Успехов противника также нет ни на Харьковском, ни на Херсонском направлениях.

Если говорить о массированном наступлении на Украине, то все возможности у ВС РФ для этого есть, заметил Матвийчук.

"С конца лета нашему военно-промышленному комплексу была поставлена задача работать в максимальном режиме. Выпуск артиллерийских снарядов и ракет идёт в режиме военного времени", — констатирует эксперт.

На данный момент российская армия уничтожила всё, что ВСУ собрали за летний период. В рядах украинских войск наблюдается голод — и снарядный, и людской, заключил Матвийчук.