Стешин заявил, что Артёмовск сдают из-за больших потерь ВСУ, особенно в технике

Многие признаки указывают на то, что украинские войска всё же отойдут от Артёмовска. Потери ВСУ в регионе огромны. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин в эфире радио "КП".

"Заговорили (на Западе — Прим. ред.), как по команде. Ещё недели две назад внезапно в самом Артёмовске появились западные журналисты, очень представительный пул прессы был там от Guardian до News Week. Они все выдали в эфир жуткие факты о том, что там огромные потери, нет артиллерии, много погибших и так далее. Это был разведпризнак", — сказал Стешин.

Он отметил, что за четыре месяца боёв под Артёмовском ВСУ потеряли порядка 100 танков, а компенсировать их нечем.

Кроме того, в Сети появилась информация о подрыве противником железнодорожного моста в Парасковиевке около Артёмовска, а это явный признак отступления украинских войск, подытожил военкор.