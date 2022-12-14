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Стешин заявил, что Артёмовск сдают из-за больших потерь ВСУ, особенно в технике

Силовые структуры

Многие признаки указывают на то, что украинские войска всё же отойдут от Артёмовска. Потери ВСУ в регионе огромны. Об этом заявил военный корреспондент Дмитрий Стешин в эфире радио "КП".

Стешин заявил, что Артёмовск сдают из-за больших потерь ВСУ, особенно в технике

"Заговорили (на Западе — Прим. ред.), как по команде. Ещё недели две назад внезапно в самом Артёмовске появились западные журналисты, очень представительный пул прессы был там от Guardian до News Week. Они все выдали в эфир жуткие факты о том, что там огромные потери, нет артиллерии, много погибших и так далее. Это был разведпризнак", — сказал Стешин.

Он отметил, что за четыре месяца боёв под Артёмовском ВСУ потеряли порядка 100 танков, а компенсировать их нечем.

Кроме того, в Сети появилась информация о подрыве противником железнодорожного моста в Парасковиевке около Артёмовска, а это явный признак отступления украинских войск, подытожил военкор.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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