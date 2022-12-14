NYP: Путин планирует ударить ядерной ракетой ВС РФ "Ярс" по Британии и США

Западные СМИ буквально разрываются, наперебой публикуя новости о том, что Россия готовится к боевому применению ядерной ракеты "Ярс", которую загрузили в пусковую шахту.

New York Post не отстаёт и пишет, что Владимир Путин якобы желает атаковать Соединённые Штаты Америки и Великобританию. Президент России и Министерство обороны неоднократно подчёркивали, что применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине не планируют, но Запад настойчиво пишет о своём.

"Владимир Путин и представители Министерства обороны России разрабатывают план по нанесению ядерного удара по территориям Соединённых Штатов и Британии с помощью новой российской межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", испытания которой состоялись 14 декабря", — приводит информацию NYP, ссылаясь на инсайдера.