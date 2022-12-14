Генштаба ВСУ: войска ВС РФ наступают у Артёмовска, Авдеевки, Сватово и Купянска

Генштаб ВСУ информирует о ситуации в зоне спецоперации. Российская армия продолжает наступление на нескольких направлениях. Так, атаки ВС РФ идут у Авдеевки, Артёмовска, Кременной, Сватово и Купянская. Особая концентрация российский вооружённых сил отмечены на Артёмовском и Авдеевском направлениях.

С применением миномётов, гаубиц, РСЗО и танков подразделения ВС РФ продвигаются на Купянском направлении.

Российская армия с восточного побережья Азовского моря наносила удары беспилотниками "Шахид" по объектам Киевской области.

"За текущие сутки ВС РФ нанесли 23 авиационных и семь ракетных ударов по критической инфраструктуре городов Курахово и Константиновка в ДНР. Также ВС РФ совершили более десяти обстрелов из РСЗО", — значится в вечерней сводке Генштаба ВС Украины.