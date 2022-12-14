Российская армия под Артёмовском продолжает наступательную операцию.
Накануне бойцы ВС РФ взяли в плен большое количество боевиков националистической армии Украины.
Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.
На кадрах видно, что бандеровцы лежат на земле, а после построения их отводят в расположение российских войск.
Ранее боевик националистического батальона сообщил о ситуации в Артёмовске, отметив, что город "Северодонецк по сравнению с нынешней ситуацией был курортом"
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