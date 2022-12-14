Под Артёмовском в плен взято большое количество украинских боевиков

Российская армия под Артёмовском продолжает наступательную операцию.

Накануне бойцы ВС РФ взяли в плен большое количество боевиков националистической армии Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал телеведущего и журналиста Руслана Осташко.

На кадрах видно, что бандеровцы лежат на земле, а после построения их отводят в расположение российских войск.

Ранее боевик националистического батальона сообщил о ситуации в Артёмовске, отметив, что город "Северодонецк по сравнению с нынешней ситуацией был курортом"