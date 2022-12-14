Данилов пригрозил России, что ВС Украины получат дальнобойные ракеты

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, политический и государственный деятель Алексей Данилов любит делать громкие заявления в своих соцсетях. Ранее он призывал расчленить Россию и сжечь её, грозил Белоруссии и Харьковской области. Сейчас он пугает Россию дальнобойными ракетами.

"Бойтесь собственных желаний — они могут осуществиться. Хотите, чтобы Украина получила ракеты? Они будут у нас, и траектория их полёта в гости к госдумовскому Олегу ему не понравится", — пишет политик.