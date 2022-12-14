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Данилов пригрозил России, что ВС Украины получат дальнобойные ракеты

Силовые структуры

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, политический и государственный деятель Алексей Данилов любит делать громкие заявления в своих соцсетях. Ранее он призывал расчленить Россию и сжечь её, грозил Белоруссии и Харьковской области. Сейчас он пугает Россию дальнобойными ракетами.

"Бойтесь собственных желаний — они могут осуществиться. Хотите, чтобы Украина получила ракеты? Они будут у нас, и траектория их полёта в гости к госдумовскому Олегу ему не понравится", — пишет политик.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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