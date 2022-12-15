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МО РФ: вторая за два дня МБР "Ярс" встала на дежурство в Калужской области

Силовые структуры

Вторая за два дня межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Ярс" стационарного шахтного базирования встала на боевое дежурство в Козельском ракетном соединении в Калужской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве показали кадры доставки ракеты, заметив, что она уже загружена в шахтную пусковую установку.

Накануне в шахту в Козельске также была загружена аналогичная МБР, после чего некоторые западные СМИ выразили тревогу.

Так, британская газета Daily Mail написала, что пусковая установка стала сигналом Западу, поскольку она может долететь до Соединённого Королевства.

А американская New York Post также заявила, что Владимир Путин якобы желает атаковать США и Великобританию.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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