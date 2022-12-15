Ракетный удар по Харькову: уничтожены РСЗО врага, в городе нет электричества

Ночью 15 декабря ВКС РФ нанесли ракетный удар по объектам противника в Харькове и Харьковской области, уничтожив несколько украинских РСЗО и повредив инфраструктурный объект.

Атакованы были позиции украинских боевиков, откуда вёлся обстрел населённых пунктов в Белгородской области России. Высокоточными боеприпасами ликвидировано несколько "кочующих" реактивных установок залпового огня ВСУ, они постоянно меняли местоположение, нанося удары по территории РФ, пишет издание "Военное обозрение".

Жители Харькова сообщают в соцсетях, что взрывы раздавались в окрестностях города. Судя по всему, также был поражён объект энергетической инфраструктуры, так как в столице региона пропало электроснабжение.

Накануне массированный удар барражирующими боеприпасами был нанесён по Киеву, Виннице и Житомиру.